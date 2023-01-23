Гостиница за два миллиона и деньги. В прокуратуру передано дело о мошенничестве в крупном размере

В конце прошлого года Управление криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. Согласно материалам дела, подозреваемые с помощью поддельных документов завладели гостиницей в старой Риге и крупной суммой денег.

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В ходе расследования удалось установить, что два лица по предварительному сговору в период с 2009 по 2019 год заключили несколько не соответствующих фактическим обстоятельствам договоров, которые далее использовали для осуществления преступного замысла, а именно, чтобы обманным путем завладеть чужим имуществом. В результате преступных действий группа получила права на управление гостиницей с кадастровой стоимостью 2 951 476 евро в Старой Риге, а также права на финансовые средства в размере 106 272 евро.

Задержан один человек, первоначально в отношении задержанного была избрана мера пресечения арест, однако позже мера пресечения была изменена на ту, что не связана с лишением свободы.

В декабре 2022 года дело было передано в прокуратуру для начала уголовного преследования двух лиц.