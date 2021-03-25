Говорил тихо, но внятно. Молодой человек сел за руль в опьянении более четырех промилле
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В Иецаве полицейские остановили автомобиль, которым управлял изрядно пьяный водитель. Причем степень опьянения молодого человека для кого-то другого могла быть смертельной, сообщает передача Degpunktā.

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Около 22.00 часов полицейские получили информацию об автомобиле “Volkswagen Passat”, который видели у местного магазина. Звонивший очевидец рассказал, что водитель, похоже, находится в сильном алкогольном опьянении.

В ходе патрулирования полицейские обнаружили машину и остановили ее. Водитель стал уверять, что употреблял алкоголь накануне вечером и спал всего час. Однако, было ясно, что молодой человек пьян. Полицейские признались, что были потрясены показанием алкометра. Водитель отвечал на вопросы тихо, но внятно, да еще и смог управлять автомобилем - и это, находясь в опьянении более четырех промилле.

На место происшествия вызвали дорожную полицию для дальнейших процессуальных действий. У мужчины изъяли водительские права на пять лет, также ему придется заплатить внушительный штраф.

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