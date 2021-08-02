ГПСС: на выходных спасатели нашли в водоемах Латвии троих погибших
Foto: RB Rail

В минувшие выходные в Латвии спасатели нашли в водоемах троих погибших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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В субботу в Риге пожарные спасли и доставили на берег двух человек: один не мог выбраться из Зундской протоки, а другой тонул в Даугаве.

В Приекульской волости Цесисского края ГПСС доставила на берег человека, который плыл по Гауе на лодке.

Также в субботу в водоемах нашли двух погибших — в Гауе в Смилтенском крае и в озере Разнас в Резекненском крае.

В воскресенье человек утонул в пруду в Заубской волости Цесисского края.

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LETA

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LETA
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