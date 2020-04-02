ГПСС: распределение масок и респираторов — секретная информация

Различным государственным и муниципальным учреждениям, не имеющим непосредственного отношения к здравоохранению, во время эпидемии Covid-19 еженедельно требуется 300 000 — 400 000 защитных масок и респираторов. К такому выводу пришли специалисты межведомственной координационной группы, в которую вошли Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Министерство здравоохранения, Национальная служба здоровья и Служба неотложной медицинской помощи.

Уже 17 марта эта группа, которой руководит заместитель главы ГПСС Мартиньш Балтманис, поручила всем министерствам собрать информацию о необходимых средствах индивидуальной защиты и представить ее государственному секретарю Министерства здравоохранения "для обеспечения их дальнейшего приобретения" — об этом можно прочитать в протоколе заседания группы. Через неделю в повестку дня группы был добавлен пункт "О согласованной закупке и распределении средств индивидуальной защиты".

В интервью телеканалу Delfi TV и Янису Домбурсу от 27 марта министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что координирующая роль возглавляемого ею министерства изменилась, и что ГПСС собирает информацию о потребностях других секторов, отделяя "медицинское от гражданского",

На прошлой неделе, после этого интервью, Delfi спросил у ГПСС, собрала ли служба информацию о необходимом количестве средств индивидуальной защиты в различных учреждениях, которые, в отличие от медицинских учреждений и врачебных семейных практик, не обеспечиваются Минздравом средствами индивидуальной защиты. В ответе, полученном в среду, 1 апреля, представитель ГПСС сообщила, что ГПСС "в сотрудничестве с Национальной службой здоровья Министерства здравоохранения и Службой неотложной медицинской помощи составил перечень необходимых средств индивидуальной защиты (в настоящее время определены 13 приоритетных групп)".

В ГПСС утверждают, что государственные учреждения и органы местного самоуправления указали количество необходимого для них защитного снаряжения и "по предварительным подсчетам, каждую неделю потребуется примерно 300 000 — 400 000 защитных масок или респираторов", и эта цифра будет регулярно обновляться на основе рекомендаций медицинских специалистов.

При этом в ГПСС так не ответили на дополнительные вопросы: указать приоритетные группы и сколько из 300 000 — 400 000 составляют защитные маски и сколько респираторы. В координационном центре сослались при этом на тот факт, что это — информация с ограниченным доступом.

Ранее портал Delfi уже сообщал, что нехватка защитных масок и респираторов угрожала медицинским учреждениям, врачи которых подвергаются повышенному риску заражения опасным коронавирусом. Однако в ночь с субботы на воскресенье из Китая был доставлен груз с 900 000 защитных масок и 80 000 респираторов. Еще несколько миллионов защитных масок и респираторов планируется доставить в Латвию для медицинских нужд на этой неделе.

Поскольку Государственная пожарно-спасательная службы не раскрывает, какие отрасли включены в список приоритетов, официально также неизвестно и какие государственные органы и органы местного самоуправления обратились в ГПСС, чтобы были удовлетворены их потребности в средствах индивидульной защиты.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации крупных городов Викторс Валайнис заявил, что ГПСС не обращалась в Ассоциацию за информацией о средствах индивидуальной защиты, необходимых для крупных муниципалитетов. По его словам, почти все крупные города — Лиепая, Вентспилс, Екабпилс, Валмиера, Елгава — самостоятельно решают проблему дефицита защитных масок, то есть договариваются с местными текстильными компаниями о том, что они будут выпускать нужные маски для местных муниципальных полицейских, социальных работников и других специалистов, контактирующих с клиентами.

"Насколько я знаю, государство не говорило об этом с крупными городами, и все расценили это так: каждый сам должен позаботиться о себе", — отметил Валпйнис.

Председатель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинтс Каминскис, который на прошлой неделе также был включен в Межведомственную координационную группу, признался, что не знает, были ли местные органы власти включены в список приоритетов, составленный ГПСС. Он также не знает, включены ли в расчеты на 300 000 — 400 000 защитных масок и респираторов потребности конкретных самоуправлений.

"Дело в том, что как крупные, так и мелкие муниципалитеты в настоящее время пытаются позаботиться о защитных масках и дезинфицирующих средствах собственными силами", — сказал он.

По словам Каминскиса, Координационная группа обсуждала вопросы о том, где сейчас наиболее важно решить проблему с обеспечением средств индивидуальной защиты,

и специалисты пришли к выводу, что защитные маски и респираторы, в первую очередь, необходимы персоналу медицинских учреждений.

"Они работают с заразившимися людьми, они находятся на первой линии фронта", — сказал председатель ЛСС, при этом затруднившись с ответом о том, сколько защитных масок и респираторов, доставленных в Латвию в минувшие выходные, было доставлено в муниципальные учреждения здравоохранения.