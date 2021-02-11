ГПСС: в холода объем работы увеличился
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В холодную погоду нагрузка на спасателей увеличивается, потому что люди более интенсивно используют отопительное оборудование, которое часто находится в непригодном для использования состоянии, рассказал в передаче LTV "Утренняя панорама" заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) Мартиньш Балтманис.

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Он сообщил, что в январе этого года в результате пожаров в Латвии погибло 23 человека, а еще в 17 случаях сотрудники ГПСС выполняли спасательные работы на льду и на воде, и четыре человека в этих происшествиях погибли. Балтманис оценил январскую статистику как трагическую.

По его словам, по мере понижения уличной температуры люди чаще начинают пользоваться нагревательными приборами, но они часто выходят из строя или используются небезопасно, что приводит к возгоранию или короткому замыканию, что заканчивается пожаром.

"Третья наиболее частая причина — это неосторожное обращение с огнем — курение, свечи и тому подобное", — добавил представитель ГПСС.

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LETA

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LETA

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