ГПСС: в пятницу в Латвии произошло пять пожаров дымоходов

За минувшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило пять вызовов на пожары, которые начались из-за возгорания сажи в дымоходах жилых домов.

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В одном случае также возник пожар в помещении.

ГПСС напоминает, что с целью предотвращения возгорания дымоходы необходимо регулярно очищать от сажи. При горении сажи в дымоходе развивается высокая температура, которая со временем может повредить конструкцию дымохода. Поврежденный дымоход пожароопасен, поскольку искры через щели дымохода могут попасть на конструкции крыши, перекрытия и предметы на чердаке и вызвать крупный и разрушительный пожар.

Кроме того, минувшей ночью спасатели получили вызов на бульвар Атмодас в Каросте, Лиепая, где с Северного пирса в воду упал человек. С помощью лодки спасатели вытащили человека и доставили на берег. Пострадавший был передан медикам.

Всего за минувшие сутки в ГПСС поступило 48 вызовов: 10 на тушение пожара, 28 — на спасательные работы, 10 вызовов оказались ложными.