ГПСС: за сутки в Латвии сгорело несколько автомобилей

В минувший понедельник в Латвии сгорело несколько автомобилей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
За прошедшие сутки пожарные выезжали по вызову на тушение микроавтобуса, легкового автомобиля, электросамоката, электрического трансформатора, электрического столба, оставленной без присмотра на плите пригоревшей еды, гнезда аиста, проводов и в четырех случаях — мусора.
В целом, по данным ГПСС, минувшие сутки были спокойными: в службу поступило 35 вызовов, в том числе 12 на тушение пожаров, 15 — на спасательные работы, восемь вызовов оказались ложными.