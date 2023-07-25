ГПСС: за сутки в Латвии сгорело несколько автомобилей

В минувший понедельник в Латвии сгорело несколько автомобилей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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За прошедшие сутки пожарные выезжали по вызову на тушение микроавтобуса, легкового автомобиля, электросамоката, электрического трансформатора, электрического столба, оставленной без присмотра на плите пригоревшей еды, гнезда аиста, проводов и в четырех случаях — мусора.

В целом, по данным ГПСС, минувшие сутки были спокойными: в службу поступило 35 вызовов, в том числе 12 на тушение пожаров, 15 — на спасательные работы, восемь вызовов оказались ложными.