ГПСС: за сутки жертвой пожара стал один человек

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 28 пожаров, погиб один человек, свидетельствуют данные Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Еще один человек в результате пожара пострадал.

Также в минувшие сутки потушено 47 пожаров прошлогодней травы, а всего в этом году произошло уже 720 таких пожаров.

Вчера сотрудники ГПСС участвовали в тушении восьми лесных пожаров. Всего в этом году зарегистрировано 53 лесных пожара.

С начала года в Латвии зарегистрировано 2117 пожаров, пострадали 82 человека, 31 человек погиб, в том числе один несовершеннолетний.