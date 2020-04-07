ГПСС: за сутки жертвой пожара стал один человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 28 пожаров, погиб один человек, свидетельствуют данные Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

РекламаЗакрыть

Еще один человек в результате пожара пострадал.

Также в минувшие сутки потушено 47 пожаров прошлогодней травы, а всего в этом году произошло уже 720 таких пожаров.

Вчера сотрудники ГПСС участвовали в тушении восьми лесных пожаров. Всего в этом году зарегистрировано 53 лесных пожара.

С начала года в Латвии зарегистрировано 2117 пожаров, пострадали 82 человека, 31 человек погиб, в том числе один несовершеннолетний.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form