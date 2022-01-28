Грабитель вломился в квартиру, избил пенсионерку и похитил вещи

Полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в нападении и ограблении пенсионерки.

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Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, 20 января в Елгаве в квартиру к женщине 1952 г.р. вломился незнакомец. Налетчик стал избивать свою жертву, на крики о помощи которой, рискуя жизнью и здоровьем, бросились соседи. В итоге, грабитель, прихватив вещи, сбежал, а соседи вызвали полицию.

Свидетели сообщили стражам порядка, в какую сторону направился нападавший, в скором времени по "горячим следам" его задержали.

В полиции отметили, что в результате нападения женщина сильно пострадала и находилась без сознания. С места происшествия ее оперативно доставили в больницу.

Похищенные вещи удалось найти и вернуть законной владелице. Полиция начала уголовный процесс и поблагодарила соседей пострадавшей за самоотверженный поступок в раскрытии тяжкого преступления.