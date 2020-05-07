Грабители два дня подряд избивали свою жертву: пострадавший скончался

Прокуратура передала в суд материалы дела, в рамках которого двум мужчинам предъявлены обвинения в ограблении, в результате которого наступила смерть пострадавшего.

Как отмечает пресс-центр прокуратуры, 23 сентября 2018 года обвиняемые пришли в дом к своей жертве, проживавшей под Даугавпилсом. Они собирались получить деньги за поставку электроэнергии, но затем напали на мужчину, избили его и отобрали 24 евро.

Грабители вернулись в этот же дом на следующий день, вломились к своей жертве, а затем жестоко избили, требуя деньги. После этого они забрали вещи потерпевшего на сумму 190 евро и скрылись. Спустя несколько дней избитый мужчина скончался.

Дело передано на рассмотрение в Даугавпилсский суд.