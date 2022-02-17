В Елгаве 12 февраля было совершено ограбление частного дома. Нападавших задержали, Земгальский районный суд выдал санкцию на арест подозреваемых.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, поздним вечером 12 февраля в один из частных домов в Елгаве вломились трое грабителей. Преступники взломали входную дверь, а затем, сначала пригрозив хозяину ножом, а затем избив его, похитили одежду, обувь и мобильные телефоны.

Полиция начала уголовный процесс и уже 14 февраля задержала подозреваемых: мужчин 1974, 1978 и 1983 г.р. Ранее они уже были судимы за преступления аналогичного характера. Также полиции удалось вернуть часть украденных вещей.

Следствие по делу продолжается.