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Foto: F64

В Елгаве 12 февраля было совершено ограбление частного дома. Нападавших задержали, Земгальский районный суд выдал санкцию на арест подозреваемых.

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Как сообщает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, поздним вечером 12 февраля в один из частных домов в Елгаве вломились трое грабителей. Преступники взломали входную дверь, а затем, сначала пригрозив хозяину ножом, а затем избив его, похитили одежду, обувь и мобильные телефоны.

Полиция начала уголовный процесс и уже 14 февраля задержала подозреваемых: мужчин 1974, 1978 и 1983 г.р. Ранее они уже были судимы за преступления аналогичного характера. Также полиции удалось вернуть часть украденных вещей.

Следствие по делу продолжается.

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