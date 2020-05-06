Грабители подстерегли пенсионерку и похитили у нее рюкзак и деньги

Прокурор Бауского района передал в суд материалы дела, в рамках которого двум злоумышленникам предъявлены обвинения в ограблении пенсионерки.

Согласно обвинительному заключению, преступление было совершено 11 марта 2020 года в Вецумниекском крае. Следствие установило, что приятели распивали алкоголь и решили ограбить пенсионерку, чтобы добыть деньги на спиртное и сигареты. Грабители напали на свою жертву, когда та возвращалась из магазина. Они отобрали у нее рюкзак и куртку, в которой находился кошелек с 60 евро.

Следователи также выяснили, что один из обвиняемых позже воспользовался и банковской карточкой своей жертвы, купив в магазине товаров на 22 евро. Дело будет рассматриваться в Земгальском районном суде (Бауска).