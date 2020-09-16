Грабители проникли в дом, вынесли золото и стреляли в собаку: начато уголовное преследование

Полиция закончила расследование по уголовному процессу и просит начать уголовное преследование двух мужчин, которые в мае ограбили дом в Иецавском крае, угрожая хозяину похожим на пистолет предметом и выстрелив в собаку. Об этом агентству LETA сообщила представитель Управления Госполиции Земгальского региона Даце Калниня.

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16 мая двое мужчин, 1979 и 1992 года рождения, вломились в частный дом. На злоумышленниках были маски. Они угрожали хозяину предметом, похожим на пистолет, и забрали мобильные телефоны и золотые вещи. В доме была собака, которая попыталась напасть на непрошенных гостей. Они выстрелили в нее, но, к счастью, не попали.

Затем мужчина сели в припаркованный во дворе Nissan Navara и уехали. Через некоторое время мобильные телефоны были найдены примерно в 200 метрах от ограбленного дома, а машина — сгоревшей в лесу в Балдонском крае.

Спустя несколько дней полиция задержала предполагаемых грабителей и поместила под арест. В сентябре дело было передано в прокуратуру для уголовного преследования по части второй статьи 176 Уголовного закона (ограбление) и части первой статьи 253 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перемещение или пересылку наркотических или психотропных веществ без цели продажи).

За ограбление им грозит срок до восьми лет, с конфискацией имущества или без, и пробационный период до трех лет. За второе возможное преступление можно получить тюремный срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, а также пробационный период до трех лет.