Грабители в масках ворвались в дом, избили хозяйку и похитили ценные вещи: подозреваемые являются членами преступной группы

Сотрудники отдела уголовной полиции Резекненского участка полиции при содействии коллег из Бюро уголовной полиции Резекненского региона задержали в Резекне группу лиц, подозреваемых в ограблении.

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По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 8 августа, в 23.30, в один из частных домов в волости Гришкану Резекненского края через окно проникли преступники в масках. Избив хозяйку дома, они похитили деньги и ценные вещи.

В рамках начатого уголовного процесса полицейскими совместными усилиями задержали подозреваемых — членов уголовной группировки. Причем, один из них (1982 г.р.) ранее был неоднократно судим за особо тяжкие преступления.

Как отмечают в полиции, оперативную и уголовно-процессуальную поддержку своим латгальским коллегам оказали сотрудники 2-го отдела 2-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона. Следствие продолжается.