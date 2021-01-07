Грабители ворвались в дом, избили женщину и пытались похитить вещи

Сотрудники Госполиции при содействии своих коллег из Елгавской муниципальной полиции задержали грабителей, которые в декабре прошлого года совершили нападение на одну из квартир в Елгаве.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, вечером 18 декабря в квартиру 69-летней женщины ворвались незнакомцы. Сначала они потребовали деньги и золотые украшения, а затем избили хозяйку квартиру и обыскали квартиру. Крики о помощи жертвы услышали соседи, которые вызвали полицию. Пострадавшая женщина доставлена в больницу с травмами головы.

Задержанные — мужчина 1988 и 1989 г.р. — ранее неоднократно судимы. В настоящее время они помещены под арест. Следствие по делу продолжается.