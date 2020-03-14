Граждане Латвии и России осуждены за контрабанду "искусственного героина"

Вильнюсский окружной суд приговорил к различным срокам лишения свободы граждан Латвии и России, которые ввезли в Литву большие партии так называемого "искусственного героина" — карфентанила. Суд первой инстанции приговорил двух членов преступной группы к 11 годам лишения свободы, еще одного — к 8 годам заключения, а женщину — к 10 годам лишения свободы.

Согласно данным обвинительного заключения, в 2018 году сообщники приобрели в Латвии большое количество карфентанила. Перед тем, как его распространять, они собрались в доме одного из подельников в Даугавпилсе, где смешали наркотик с другими химическими веществами, увеличив тем самым вес препарата.

В начале августа того же года трое мужчин и женщина провезли контрабандой 242 грамма препарата, в котором содержалось 0,204644 гр карфентанила. Один из участников группы спрятал пакет с наркотиками в лесу под Вильнюсом., где его нашли полицейские.

Затем были задержаны граждане Латвии и России, которые везли из Латвии наркотики в автомобиле Lexus. Во время обыска в Даугавпилсе сотрудники латвийской полиции обнаружили и изъяли более 1 кг смеси, содержащей очень большое количество карфентанила.

При вынесении суровых приговоров суд руководствовался тем, что карфентанил признан одним из опаснейших препаратов из-за вероятности передозировки. Известно, что распространение этого препарата с примесями привело к нескольким летальным исходам.