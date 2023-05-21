Граждане Латвии и Украины получили срок за помощь нелегалам из Египта

Временным лишением свободы наказаны гражданин Латвии и гражданин Украины за то, что в марте этого года помогали мигрантам из Египта нелегально находиться на территории Латвии, сообщается в приговоре суда.

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Мужчины признали себя виновными и заключили с прокурором сделку о признании вины. Соответственно, оба были приговорены к 32 дням лишения свободы, которые отбывали, находясь под стражей. Также обоим осужденным запрещено в течение года занимать должности государственных служащих.

В приговоре говорится, что 4 марта этого года гражданин Латвии в приложении Telegram получил сообщение о том, что нелегальные мигранты прибыли на территорию Латвии.

Сообщники на двоих должны были перевезти восемь граждан Египта. Поэтому они сели в свои автомобили и взяли с собой по четыре египтянина. Конечным пунктом назначения нелегалов, являлась польско-немецкая граница.

Однако добраться до цели им не удалось. Автомобили проехали лишь несколько метров, когда были остановлены сотрудниками Госпогранслужбы. Водителей задержали, а через два месяца им вынесли наказание.