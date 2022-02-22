Граждане Латвии незаконно ввезли в Россию четыре тягача и три полуприцепа

Осенью 2021 года граждане Латвии, которые являлись представителями одной фирмы-перевозчика, ввезли в РФ через МАПП "Бурачки" четыре седельных тягача и три полуприцепа.

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Как отмечает пресс-центр Северо-Западного таможенного управления РФ, в результате проверки установлено, что фактов вывоза данных автомобилей с таможенной территории Евразийского экономического союза или помещения под таможенную процедуру "выпуск для внутреннего потребления", не зарегистрировано.

У декларанта возникла обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин и налогов в отношении невывезенных им в установленный срок транспортных средств. Общая сумма превысила 5,8 млн рублей (более 60 000 евро).

Псковской таможней возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере.