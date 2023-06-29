Граждане Литвы крали в Эстонии люксовые машины и перегоняли их через Латвию

Тартуский уездный суд в среду приговорил к тюремному заключению троих граждан Литвы — автоугонщиков за кражу в Эстонии четырех автомобилей. Суд приговорил Эйвинаса Григаса и Йонаса Рудавичюса к трем годам, а Гитиса Видугириса к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

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Уголовные дела разбирались в порядке общего делопроизводства, так как подсудимые не признались в совершении преступлений.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Мари Картау, прокуратура удовлетворена тем, что суд приговорил угонявших транспортные средства в Эстонии мужчин к более строгому наказанию, чем средний выносимый по подобным деяниям.

"Мы имели дело с преднамеренными и тщательно продуманными преступлениями. Обвиняемые продумывали план действий таким образом, чтобы минимизировать риск быть пойманными. Например, использовали специально угнанные автомашины сопровождения и разовые разговорные карточки и распрееделяли между собой роли", — пояснила она.

По словам Картау, это уже второй в этом году приговор в отношении угонщиков автомобилей — граждан Литвы.

"Такие решения имеют посыл для преступников — в Эстонии не стоит совершать такие преступления, преступники будут пойманы и привлечены к ответственности", — сказала Картау.

Прокуратура обвинила граждан Литвы в краже четырех автомобилей из Эстонии. Согласно обвинению, 1 августа 2022 года один из подсудимых с неизвестными лицами угнал Toyota Land Cruiser из Вильянди, а в ночь на 8 сентября двое других пытались угнать Lexus RX450H из волости Камбья Тартуского уезда.

Всех троих также обвинили и в угоне из Тарту в ночь на 12 сентября автомашины Toyota Land Cruiser, а днем позже в угоне из Тарту автомобиля Lexus RX450H. Последняя машина была найдена в той же ночью в придорожной канаве у шоссе.