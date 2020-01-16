Граждане Польши занимались торговлей людьми и отмывали деньги в Латвии

Генеральный прокурор Польши направил обвинительное заключение в Ольштынский районный суд против двух обвиняемых — 25-летнего Петра Т. И 24-летнего Бартоша С. Поляки обвиняются в совершении четырех преступлений, связанных с участием в организованной преступной группе, занимающейся торговлей людьми, а также в отмывании денег.

Международная преступная группировка, которую взглавляли выходцы из Армении, действовала на территории Польши, Германии и Латвии в 2014-2016 годах. Как отмечает Gazeta Współczesna, два поляка вербовали своих соотечественников, переживающих финансовые трудности, предлагая им работу в Германии. Затем под предлогом легализации занятости личные данные жертв использовались для преступной деятельности. На имя жертв создавались фиктивные компании, через которые отмывались деньги.

За эти преступления обвиняемым может грозить лишение свободы до 15 лет.