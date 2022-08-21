Гражданин Армении пытался дать взятку латвийскому пограничнику

На пункте пропуска "Терехово" задержан гражданин Армении, пытавшийся подкупить латвийских пограничников.

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На КПП "Терехово" на латвийско-российской границе гражданин Армении показал пограничникам свой паспорт, внутри которого было 10 банкнот по 50 евро (всего 500 евро). Мужчина дал взятку, чтобы обойти очередь на автомобиле и быстрее пересечь национальную границу.

В отношении гражданина Армении 1986 года рождения возбуждено дело о взяточничестве. Предписанием прокурора Восточно-Латгальской прокуратуры нарушитель также оштрафован на 10 минимальных в размере месячной зарплаты, то есть на 5000 евро.

Взяточничество можно квалифицировать как тяжкое преступление, которое, согласно УК ЛР, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом от десяти до 2000 мимальных месячных зарплат.