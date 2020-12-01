Гражданин Азербайджана пытался дать пограничникам 20 евро и получил штраф 4300 евро
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В конце минувшей недели на пограничном пункте Патерниеки (граница с Беларусью) некий гражданин Азербайджана пытался подкупить латвийских пограничников, сообщает LETA.

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Он пытался пересечь государственную границу на машине с прицепом, который не прошел техосмотр. Он надеялся, что банкнота номиналов в 20 евро, вложенная в паспорт, поможет пограничникам закрыть глаза на нарушение и пропустить его.

Попытка дать взятку не удалась. Был начат уголовный процесс. По решению прокуратуры Краславского района гражданин Азербайджана получил штраф в размере 10 минимальных зарплат, то есть 4300 евро.

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