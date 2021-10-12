Гражданин Беларуси оштрафован на 5000 евро за попытку дать взятку в размере 10 евро
Foto: DELFI

В сентябре прокурор Южно-Латгальской прогуратуры завершил уголовный процесс и вынес решение оштрафовать на 5000 евро гражданина Республики Беларусь за попытку подкупа должностного лица.

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Согласно обвинительному заключению, белорус, въехав на территорию Латвии и зная, что он провозит мясную продукцию, хотя действующими правилами ввоз мясной продукции для личных целей запрещен, во время таможенного контроля предложил проверяющему 10 евро, чтобы тот не изымал товар.

Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном и раскаялся.

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