Гражданин Беларуси попался на попытке передать взятку: подвела Korona

В минувший четверг сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали на КПП "Патерниеки" белоруса, который пытался передать пограничнику взятку.

Как отмечают в ГПС, при проверке кабины грузового автомобиля, которым управлял гражданин Беларуси, под пассажирским сидением нашли блок сигарет Korona Slim без акцизных марок.

Чтобы пересечь границу, не отдавая пограничникам сигареты, водитель предложил им "решить вопрос" за 5 евро, после чего и был задержан.

В отношении мужчины 1993 г.р.был начат уголовный процесс. Известно, что белорус заключил соглашение с прокуратурой и заплатит штраф в размере 4300 евро.