Гражданин Грузии приговорен к реальному сроку за пособничество в краже трех ценных книг из ЛНБ

Рижский городской суд приговорил к тюремному заключению гражданина Грузии, который весной 2022 года способствовал краже из Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) трех ценных книг, в том числе книги А.С. Пушкина, говорится в приговоре суда.

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По версии обвинения, мужчина в значительной степени содействовал преступлению. Мужчина свой тюремный срок уже отбыл, так как был помещен под арест в ноябре 2022 года, пишет агентство LETA.

Гражданин Грузии и еще одно лицо, в отношении которого заведено отдельное дело, решили похитить книги из ЛНБ. 27 ноября 2021 года обвиняемый пришел в библиотеку, где ему оформили читательский билет. Чтобы получить подробную информацию о конкретных книгах, мужчина девять раз приходил в библиотеку и заказывал три книги, стоимость которых составляет 3 551 евро, 2 807 евро и 10 482 евро.

Обвиняемый, регулярно посещая библиотеку, осматривал, фотографировал и подробно изучал выданные ему книги, зная, что другое лицо планирует уголовное преступление. Обвиняемый передавал полученные сведения о книгах своему сообщнику, тем самым оказывая содействие в совершении преступления.

Сообщник обвиняемого 6 апреля 2022 года пришел в библиотеку и, выдав себя за другое лицо, оформил читательский билет. Затем он неоднократно заказывал упомянутые книги, а 23 апреля снова пришел в библиотеку, снял с книг элементы безопасности, спрятал их под одеждой и вынес из библиотеки.

По соглашению с прокурором пособник преступления приговорен к шести месяцам лишения свободы.

Суд постановил конфисковать и перечислить в государственный бюджет арестованные средства обвиняемого в размере 2890 евро. Также суд постановил взыскать с него компенсацию ущерба в размере 16 840 евро.

Полиция обнаружила у обвиняемого целый ряд документов, например, варшавский читательский билет, словацкое удостоверение личности, латвийское удостоверение личности, читательский билет Мюнхенской библиотеки, читательский билет Литовской национальной библиотеки, карточку Национальной библиотеки Франции, карточку Национальной библиотеки Украины, грузинское удостоверение личности, свидетельство Союза писателей Грузии и грузинский паспорт.

Из ЛНБ были украдены книга Александра Пушкина "Полтава" 1829 года издания, книга Алексея Крученых "Возропщем" 1913 года издания и книга Крученых "Победа за солнцем".