Гражданин Грузии пытался подкупить пограничника деньгами и часами Rolex
Foto: Valsts policija

По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 29 сентября в волости Каплавас за незаконное пересечение границы задержали гражданина Грузии. Чтобы откупиться от пограничников, он предложил им 100 долларов США и часы.

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Как отмечают в ГПС, иностранца заметили на дороге P69. Заметив пограничников, он попытался сбежать, однако был пойман. При проверке оказалось, что ранее он уже попадался на незаконном пересечении границы.

В отношении нарушителя начаты уголовные процессы за попытку передачи взятки и незаконное пересечение границы. Задержанный помещен в изолятор Госполиции.

Краславская районная прокуратура предъявила обвинения и 1 октября Даугавпилсский суд провел заседание и приговорил грузина к лишению свободы 3 месяца и 15 дней.

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