Гражданин Казахстана оштрафован на 5000 евро за взятку в размере 20 евро

По информации пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 29 мая на КПП "Терехово" был задержан гражданин Казахстана, пытавшийся передать пограничнику 20 евро.

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Иностранец протянул проверяющему пограничнику паспорт, в котором лежала купюра. Как позже выяснилось, он пытался дать взятку, чтобы не пришлось снова брать новый контрольный талон (срок действия старого истек) и стоять в длинной очереди грузовиков, пересекающих границу.

В отношении 40-летнего гражданина Казахстана был начат уголовный процесс. Прокуратура приняла решение оштрафовать нарушителя закона штрафом в размере 10 минимальных зарплат, т. к. на 5000 евро.