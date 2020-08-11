Гражданин Латвии инсценировал квартирную кражу и пытался обмануть страховщиков

В Литве будут судить 23-летнего рижанина, который в 2019 году пытался совершить в Шауляе мошенничество, сообщив в полицию о краже, которой на самом деле не было.

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По данным новостного портала Diena.lt, латвиец объяснил, что решился на преступление из-за накопившихся долгов. Для начала он приехал в Шауляй, снял квартиру, а затем застраховал свое имущество в страховой компании. Полиция выяснила, что в конце сентября 2019 года он разбил окно в съемном жилье и вернулся в Ригу.

Заметив выбитое окно, соседи сообщили о ЧП домовладельцу, который, в свою очередь, связался с арендатором. Приехавший в Шауляй латвиец заявил, что его обокрали: из дома пропали вещи на сумму 15 000 евро. После этого он написал заявление в полицию и обратился за возмещением к страховщикам.

В ходе расследования полиция установила, что преступление является инсценировкой. Также оказалось, что по аналогичной схеме мужчина получил возмещение от страховщиков в Киеве, где якобы обокрали его машину. Внимание полицейских привлек список похищенных в Киеве вещей: он был аналогичен списку из Шауляя.

Изначально гражданин Латвии отрицал инсценировку, но затем сознался. Теперь в Шауляйском районном суде его будут судить за попытку мошенничества.