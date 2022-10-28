Гражданин Латвии нарушил белорусскую границу: его депортировали

В Браславском районе Республики Беларусь на этой неделе был задержан гражданин Латвии, который нарушил границу. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на Полоцкий погранотряд.
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38-летний мужчина пришел на латвийское КПП "Силене", где ему было отказано в пересечении границы, и тогда он решил перейти ее без разрешения. Позже его задержали белорусские пограничники заставы "Урбаны".
По словам задержанного, он хотел попасть в Беларусь к родственникам. Мужчину оштрафовали и депортировали с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.
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