Гражданин Латвии отправлен под арест за незаконное пересечение российской границы

За незаконное пересечение границы Псковской области гражданин Латвии отправился под арест и по этому факту возбуждено уголовное дело.

По данным "Псковского агентства информации", 11 марта мужчина без действующей российской визы, минуя средства пограничного контроля на Volkswagen Touareg, незаконно пересек государственную границу РФ в пункте "Шумилкино".

В тот же день нарушителя задержали в двух километрах от Пустошки. 16 марта гражданина Латвии заключили под арест на 30 суток, ему грозит до двух лет лишения свободы.