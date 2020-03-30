Гражданин Латвии отправлен под арест за незаконное пересечение российской границы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За незаконное пересечение границы Псковской области гражданин Латвии отправился под арест и по этому факту возбуждено уголовное дело.

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По данным "Псковского агентства информации", 11 марта мужчина без действующей российской визы, минуя средства пограничного контроля на Volkswagen Touareg, незаконно пересек государственную границу РФ в пункте "Шумилкино".

В тот же день нарушителя задержали в двух километрах от Пустошки. 16 марта гражданина Латвии заключили под арест на 30 суток, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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