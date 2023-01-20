Гражданин Латвии, подозреваемый в участии в войне на стороне России, ранее служил в НВС и был уволен

Гражданин Латвии, подозреваемый в участии в войне на стороне России, в свое время служил в Национальных вооруженных силах (НВС) и был уволен в результате дисциплинарного взыскания.

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Как сообщалось, в начале этого года Служба государственной безопасности (VDD) возбудила уголовное дело против гражданина Латвии в связи с подозрениями о его незаконном участии в войне России против Украины. СГБ обнаружила в интернете несколько видеоматериалов, на которых человек в военной форме с символикой вооруженных сил России выражает поддержку России и враждебное отношение к защитникам Украины и латышам.

Упомянутый мужчина дал интервью одному из российских пропагандистских СМИ. В интервью называемый Ильяс мужчина утверждает, что служил в подразделении специального назначения НВС, затем подписал контракт с разведывательным батальоном, которым когда-то командовал нынешний депутат Сейма Игорь Раев.

При этом мужчина назвал Раева человеком, предавшим себя, свою семью и род.

Раев сообщил агентству LETA, что не помнит такого человека со времен службы.

"Даже если он и служил, то точно ничем хорошим или плохим не выделялся", — сказал политик.

Пресс-секретарь командующего НВС Сандра Брале подтвердила, что упомянутый человек служил в латвийской армии и был уволен со службы 15 лет назад. Причиной увольнения стало дисциплинарное взыскание за самовольную отлучку.

Как сообщалось, на одном из видео мужчина, называющий себя гражданином Донецкой народной республики, на русском и латышском языке призывает министра обороны Латвии не посылать солдат в Донбасс.

На 45-секундном видео мужчина в каске и военной форме с изображениями буквы "Z", которая используется воюющими на Украине российскими войсками, вооруженный огнестрельным оружием, по-русски говорит, что хочет передать привет министру обороны Латвии, чтобы тот не посылал удобрения на землю Донбасса. Он также заявил, что давно не является гражданином Латвии и его латвийский паспорт находится "в правильном месте".

Данный уголовный процесс является первым делом, возбужденным СГБ после вторжения России на Украину 24 февраля прошлого года. В предыдущие годы СГБ уже возбуждала уголовные процессы против граждан Латвии за участие в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков на востоке Украины. Часть из них была арестована и осуждена, остальные объявлены в международный розыск.

19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовном законе, запрещающие латвийцам незаконное участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств.