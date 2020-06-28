Гражданин Латвии получил тяжелое ножевое ранение на Мальте

В местечке Сан-Пауль-иль-Бахар, которое находится на Мальте, в северо-восточной части острова примерно в 15 км от Валлетты, произошел инцидент с участием 24-летнего гражданина Латвии, получившего тяжелое ножевое ранение, сообщает The Malta Independent со ссылкой на местную полицию.

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На 24-летнего латвийца напали в его апартаментах.

Сообщается, что это произошло в субботу около полуночи после его ссоры с 31-летним мужчиной, однако нападение совершил другой человек, чья личность в настоящее время устанавливается.

Гражданин Латвии с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу.