Гражданин Латвии провез в Эстонию более 5 кг марихуаны в аудиоколонке

Гражданин Латвии Виталий Косов пересек эстонско-латвийскую границу на автомобиле утром 22 августа 2022 года. Менее чем через час поездка Косова в Маарьямаа была прервана, так как его задержали сотрудники Налогово-таможенного департамента. Об этом сообщил во вторник rus.postimees.

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Недавно вступившее в силу решение суда свидетельствует о том, что на заднем сиденье автомобиля Косова находилась коричневая картонная коробка с черной колонкой для музыки. Внутри корпуса колонки, однако, была не электроника, а 20 вакуумных упаковок с зеленой крошкой. Эксперт установил, что в колонке было около 5,7 килограмма марихуаны. Этого было бы достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение почти у 7500 человек.

Происхождение наркотического вещества выяснить не удалось.

Суд приговорил Косова к пяти годам лишения свободы, из которых десять месяцев он должен был отбыть немедленно. Оставшийся срок Косов может не отбывать, если не совершит очередного умышленного преступления в течение пяти лет. В качестве дополнительного наказания Косову не разрешается посещать Маарьямаа в течение десяти лет. Он также должен заплатить чуть более 2700 евро в качестве процессуальных издержек.

Машина Косову будет возвращена.