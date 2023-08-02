Гражданин Латвии пытался передать взятку российским таможенникам
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сотрудники МАПП "Бурачки" Псковской таможни пресекли попытки передачи взяток в размере 500 евро, предложенных за беспрепятственное осуществление таможенных операций.

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Как отмечает "Псковская Лента Новостей", взятки были предложены гражданином Азербайджана и гражданином Латвии за беспрепятственное прохождение таможенного контроля, а также за невозбуждение дел при наличии нарушений порядка международных автомобильных перевозок и таможенного декларирования перемещаемых товаров.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела. Нарушителей задержали, одного из водителей по решению суда отправили под стражу, вопрос в отношении второго еще решается.

Согласно российскому законодательству, за дачу взятки должностному лицу предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, за мелкое взятничество — до 3 лет.

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