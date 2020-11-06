Гражданин Латвии пытался вывезти из РФ почти 3 кг золота и 161 000 евро
Foto: СЗТУ

Житель Латвии осужден на 1 год и 3 месяца отбывания срока в колонии за незаконную перевозку крупной суммы денег и золота. Как отмечает "Псковская Лента Новостей", также ему назначили штраф в размере 1,3 млн. рублей (около 14 000 евро).

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Согласно материалам уголовного дела, 2 декабря 2019 года латвиец
решил незаконно ввезти в Латвию 2997,5 грамма золота. Эксперты оценили золото почти на 80 000 евро.

Спустя всего четыре дня этот же человек попался на КПП "Бурачки", когда собирался на своем автомобиле Mercedes Benz ML 350 пересечь российско-латвийскую границу, спрятав 161 460 евро. Эту сумму он не указал в пассажирской декларации.

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