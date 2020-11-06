Гражданин Латвии пытался вывезти в РФ почти 3 кг золота и ввезти в Латвию 161 000 евро
Foto: СЗТУ

Житель Латвии осужден на 1 год и 3 года отбывания срока в колонии за незаконную перевозку крупной суммы денег и золота. Как отмечает "Псковская Лента Новостей", также ему назначили штраф в размере 1,3 млн. рублей (около 14 000 евро).

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Согласно материалам уголовного дела, 2 декабря 2019 года латвиец решил незаконно вывезти в Латвию 2997,5 грамма золота. Эксперты оценили золото почти на 80 000 евро.

Спустя всего четыре дня этот же человек попался на КПП "Бурачки", когда он собирался на своем автомобиле Mercedes Benz ML 350 пересечь российско-латвийскую границу, спрятав 161 460 евро. Эту сумму он так и не указал в пассажирской декларации.

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