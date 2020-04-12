Гражданин Латвии снова попал в топ-6 самых разыскиваемых преступников Шотландии
Foto: Publicitātes attēli

Полиция Шотландии представила на этой неделе список самых разыскиваемых преступников, в который снова попал гражданин Латвии Мартиньш Банис.

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Изначально Банис был объявлен в розыск в связи с восемнадцатью обвинениями в мошенничестве, за которые он был осужден и приговорен к шести годам лишения свободы. После этого он не явился на следующее судебное заседание и был объявлен в розыск.

Известно, что ранее рижанин проживал в Стирлинге, но затем ударился в бега.

В список самых разыскиваемых преступников также вошли: подозреваемый в убийстве Дерек Фергьюсен, осужеднный за изнасилование гражданин Турции Резгар Зенгана, подозреваемый в убийстве пакистанец Исрар Али, наркоторговец Марк Фрэнсис Куинн и скрывающийся от правосудия Джонатан Келли.

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