Гражданин Латвии за 15 лет проживания в Великобритании получил 36 судимостей, его депортируют домой

Водителя-лихача из Латвии депортируют на родину после вынесения очередного судебного решения. Как оказалось, за 15 лет, проведенных в Великобритании, латвиец Валентин М. был осужден 36 раз.

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Как отмечает Wales Online, на этот раз его судили за аварию, совершенную в пьяном виде. Во время проверки тест показал, что уровень алкоголя в организме в три раза превышал допустимую норму. Суд приговорил его к 16 месяцам лишения свободы.

Последние судимости за вождение в нетрезвом виде и опасное вождение Валентин М. получил в 2019 году: в том инциденте он пытался убежать от полиции и врезался на своем черном Mercedes S350 сначала в припаркованную машину, а затем в перила в парке.

Помимо наказаний за пьяную езду, латвиец также ранее был осужден за нападения на сотрудников службы экстренной помощи, нанесение тяжких телесных повреждений и хранение имитации огнестрельного оружия.