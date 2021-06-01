Гражданин Латвии задержан в Эстонии по подозрению в кражах автомобильных зеркал, сообщила во вторник BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии.

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28 мая полицейские задержали 35-летнего гражданина Латвии на основе подозрений в совершении краж боковых зеркал с автомобилей в Пирита и Пеэтри.

По словам руководителя службы ведения делопроизводств Ида-Харьюского отделения полиции Райниса Синикаса, на позапрошлых выходных было зарегистрировано более 40 случаев краж боковых зеркал с автомобилей как в столичном районе Пирита, так и в поселке Пеэтри волости Раэ.

"Были украдены зеркала с автомобилей разных марок. На данный момент подозреваемый в кражах мужчина, гражданин Латвии 1985 года рождения, задержан", - рассказал Синикас.

Подозреваемый гражданин Латвии ранее наказывался за правонарушения и отбывал тюремное заключение за совершение имущественных преступлений в разных странах Западной Европы. "У нас есть основания полагать, что задержанный также совершал кражи боковых зеркал в Виймси в феврале этого года", - добавил представитель полиции.

По ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры и с разрешения суда подозреваемый в кражах латвиец взят под стражу на два месяца.