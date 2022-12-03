Гражданин Молдовы оштрафован на 5000 евро за незаконную перевозку иракцев в Латвии

Прокуратура оштрафовала гражданина Молдовы на 5000 евро за умышленное предоставление гражданам Ирака возможности незаконного пребывания в Латвии, сообщает агентство LETA.

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В ходе досудебного расследования выяснилось, что обвиняемый согласился перевезти нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока от границ Евросоюза во внутренние районы ЕС после предложения не установленного лица. Гражданину Молдовы обещали заплатить 200 евро за каждого перевозимого человека, сообщает латвийская прокуратура.

Обвиняемый на автомобиле Škoda прибыл в Дагдский край, где его ждали шестеро граждан Ирака без действующих виз и видов на жительство. Гражданин Молдовы посадил нелегалов в свой автомобиль и двинулся в путь. Путешествие прервалось в Салиенской волости, когда Škoda была остановлена пограничниками.

Обвиняемый полностью согласился с объемом и юридической квалификацией инкриминируемого ему уголовного правонарушения, а также признал свою вину в совершении уголовного правонарушения и выразил сожаление по этому поводу.

Согласно вердикту прокуратуры, на гражданина Молдовы наложен штраф в размере 5000 евро. Приговор был вынесен в ускоренном порядке, что составило менее 12 часов с момента совершения преступления.