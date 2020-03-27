Гражданин Молдовы пытался передать взятку в 5 евро и был оштрафован на 4 300 евро

Прокуратура назначила наказание в виде денежного штрафа в размере 4 300 евро гражданину Молдовы, который пытался передать взятку в 5 евро сотрудникам Государственной пограничной службы Латвии (ГПС).

Как отмечают в ГПС, 25 марта на КПП "Силене" пограничники во время проверки констатировали, что у гражданина Молдовы нет документа, удостоверяющего факт технического осмотра прицепа. Чтобы работники ГПС не оформляли административный протокол, водитель решил "замять дело" с помощью 5 евро, за что и был задержан.

В отношении 42-летнего иностранца был начат уголовный процесс, после чего его оштрафовали на 4 300 евро.