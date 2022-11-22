Гражданин Молдовы задержан на попытке передачи взятки пограничнику
Foto: Pexels.com, Kindel Media

По информации пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 17 ноября был задержан 41-летний иностранец, который пытался передать взятку латвийскому пограничнику.

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Гражданина Молдовы завернули на границе из соображений безопасности. Получив отказ на въезд в страну, мужчина начал вести себя неадекватно, кроме того, от него исходил запах алкоголя.

Во время оформления документов он внезапно выложил на стол пограничнику 1000 рублей, заявив, что эта сумма предназначена для того, чтобы "у него все было хорошо". Правда, позже иностранец передумал и сказал, что деньги предназначались детям на жевательную резинку.

За попытку передачи взятки в отношении гражданина Молдовы начат уголовный процесс: он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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