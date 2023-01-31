Гражданин Румынии украл из магазина в Старой Риге часы за 50 000 евро

Полиция задержала гражданина Румынии, причастного к краже дорогих часов из магазина в Старой Риге, сообщается на сайте Госполиции.

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26 января Госполиция получила вызов в один из магазинов Старой Риги, где украли часы стоимостью около 50 000 евро. Мужчина, зашедший в магазин, обратился к продавщице с просьбой показать часы на витрине, а когда она отвлеклась, украл одни из них, а потом покинул магазин.

Полиция проверила камеры видеонаблюдения в самом магазине и на ближайших улицах. Удалось отследить номер автомобиля, на котором предполагаемый вор уехал вместе со своим сообщником, и выяснить маршрут передвижения. В результате Второе бюро Управления криминальной полиции Рижского региона установила личность обоих. Оказалось, что это граждане Румынии, которые остановились в одной из гостиниц.

Полиция провела обыск в гостинице и нашла украденные часы. Был задержан мужчина 1985 года рождения, который раньше не попадал в поле зрения полиции. Второй мужчина, как выяснилось, убежал за границу, и сейчас его разыскивают. Задержанный арестован, часы вернули магазину.

Начат уголовный процесс по части четвертой статьи 175 Уголовного закона — кража в крупном объеме или в организованной группе. За это можно получить от двух по пяти лет лишения свободы, с конфискацией имущества или без нее, и пробационный надзор до трех лет.