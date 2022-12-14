Гражданин Украины оштрафован на 2000 евро за фальшивые водительские права

Прокуратура вынесла решение о штрафе в размере 2000 евро, который должен выплатить гражданин Украины за использование фальшивого водительского удостоверения.
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По информации Государственной пограничной службы, 37-летний украинец въехал на территорию Латвии через КПП "Гребнево" на легковом автомобиле. Во время проверки он предъявил фальшивые украинские права, а также поддельный техпаспорт на автомобиль.
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