Гражданин Украины оштрафован на 6200 евро за помощь нелегальным мигрантам

Прокуратура оштрафовала гражданина Украины за помощь нелегальным мигрантам незаконно находиться в Латвии.

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Мужчина обвиняется в то, что в корыстных целях помог пятерым гражданам Ближнего Востока незаконно находиться в Латвии. Подозреваемый согласился на поступившее предложение перевезти мигрантов с границы ЕС на территорию союза, получив за каждого по 1000 долларов США.

На автомобиле BMW мужчина прибыл в Краславский район, усадил в машину четырех граждан Сирии и одного гражданина Ирака. Ни у кого из попутчиков не было годных виз и разрешений на пребывание в стране. По пути машину с нелегалами остановили сотрудники Пограничной службы.

Задержанный полностью признал свою вину и сожалеет о содеянном. Мужчине выписан штраф в размере 6200 евро.