Гражданин Украины осужден на четыре месяца – он предложил 50 долларов пограничнице
Foto: LETA

В августе Резекненский суд в Балви приговорил гражданина Украины к четырем месяцам лишения свободы и депортации из Латвии на несколько лет. Мужчина пытался дать взятку в размере 50 долларов США (46 евро) пограничнице, говорится в общедоступном приговоре суда.

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В апреле этого года иностранец протянул руку со сложенной банкнотой в 50 долларов США на пункте пограничного контроля Терехова в коридоре возле дежурного помещения. Мужчина хотел, чтобы инспектор пограничной охраны пропустила его в Латвию, несмотря на выданный отказ во въезде.

Суд приговорил гражданина Украины к лишению свободы на четыре месяца, а также к депортации из Латвии, наложив запрет на въезд в страну на три года.

При вынесении приговора суд учел время содержания под стражей с конца апреля.

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