Гражданин Украины пойдет под суд за попытку подкупа пограничника

Даугавпилсская прокуратура передала в суд материалы дела,начатого в отношении гражданина Украины, который обвиняется в попытке передачи взятки сотруднице Государственной пограничной службы (ГПС).

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Согласно обвинительному заключению, 28 июня 2020 года на КПП Силене (Даугавпилсский край) въехал гражданин Украины, у которого не было с собой визы категории D и вида на жительство. Чтобы отвественные службы пропустили его через границу без нужных документов, он предложил сотруднице ГПС 50 евро, за что и был задержан.

Свою вину в содеянном украинец признал, поэтому прокурор запросил для него 45 суток ареста. Дело будет рассмотрено в Даугавпилсском суде.