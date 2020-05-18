Гражданин Украины пытался подкупить пограничника и собирался торговаться
Foto: AP/Scanpix

Как отмечает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), 16 мая на КПП "Силене" был задержан очередной правонарушитель, пытавшийся передать взятку должностному лицу при исполнении.

Как отмечают в ГПС, при проверке документов у иностранца, собиравшегося пересечь границу, констатировали отсутствие действующей визы. Чтобы "решить вопрос", украинец предложил пограничнику 50 евро. Кроме того, он подготовил еще 150 евро на тот случай, "если не удастся договориться".

По делу начат уголовный процесс.

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