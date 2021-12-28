Гражданина Беларуси оштрафовали на 5000 евро за попытку передать взятку в размере 50 евро

По информации пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 23 декабря на КПП "Силене" был задержан гражданин Беларуси, который пытался передать пограничнику взятку в размере 50 евро, чтобы тот не обращал внимание на проблемы с техническим осмотром автомобиля и позволил въехать на территорию Латвии.

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Водителя задержали, по данному факту был начат уголовный процесс. Южно-Латгальская прокуратура оштрафовала нарушителя на 10 минимальных зарплат, назначив таким образом штраф в размере 5000 евро. Решение вступит в силу в течение 10 дней.