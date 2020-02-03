Гражданина Беларуси за попытку дать пограничнику взятку 10 евро оштрафовали на 4300 евро

Прокуратура Краславского района оштрафовала гражданина Беларуси на 4300 евро за попытку дать взятку пограничнику. Размер взятки составлял 10 евро, предает LETA.

На прошлой неделе пограничники на контрольно-пропускном пункте в Патерниеках констатировали, что у одной из грузовых машин нет годного технического осмотра. За рулем был гражданин Беларуси. Он дал пограничнику взятку 10 евро, чтобы тот его пропустил без необходимых документов.

Был начат уголовный процесс о взяточничестве и на этой неделе прокуратура договорилась с виновным о штрафе в 4300 евро.

В этом году это первая попытка подкупить пограничника. В прошлом году таких случаев было восемь, в семи случаях лица были оштрафованы. Каждый из них заплатил 4300 евро.